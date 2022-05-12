«AliExpress Россия» сокращает работников «неактуальных» отделов. Компания уволила уже 40% штата

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Как пишет Газета.ru со ссылкой на сообщение издания «Ведомости», маркетплейс «AliExpress Россия» начал сокращать работников «неактуальных» отделов. На текущий момент в компании сократили около 40% текущего штата, причем увольнения начались еще месяц назад. Прежде всего они затронули отделы, отвечавшие за собственные закупки компании, которые ввиду наложенных на Россию санкций стали неактуальными.





Хотя в «AliExpress Россия» отказались комментировать ситуацию, «Ведомостям» информацию о переменах в компании подтвердили несколько сотрудников, которые уже попали под сокращение.

Также в издании отметили, что «AliExpress Россия» не единственный игрок на рынке, состав которого изменился после 24 февраля. В апреле об «оптимизации проектов», в рамках которой сокращались сотрудники, заявил Ozon.