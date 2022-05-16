Aliexpress доставляет посылки в течение 82–89 дней. Сроки доставки товаров в Россию значительно выросли

загрузка...

В пресс-службе Ozon Global сообщили «Известиям», что срок доставки товаров из дальнего зарубежья вырос в среднем почти вдвое в сложившихся экономических условиях.

Если раньше посылка из Китая доходила до адресата за 14-20 дней, в зависимости скорости прохождения товара на таможне, то теперь это время увеличено 10–12 дней из-за ограничений в Поднебесной.

В различных регионах фиксируют вспышки COVID-19, поэтому авиасообщение в некоторых аэропортах КНР прервано. Aliexpress доставляет посылки в течение 82–89 дней, о чём говорится на сайте компании. На форумах эта тема активно обсуждается.





Количество заказов из США и Европы сократилось. Представитель СДЭК Андрей Побежимов заявил, что это происходит потому, что люди не могут оплатить свои покупки в иностранных интернет-магазинах картами российских банков после того, как Visa и MasterCard ввели ограничения для РФ.

Россияне продолжают покупать товары за рубежом, используя российские сервисы по доставке, которые предложили услугу выкупа вещей. По этой схеме продукцию в других странах покупают их граждане, а затем получают оплату товара и услуги от россиян.

По данным СДЭК, раньше люди получали свои покупки из-за рубежа через пять-семь дней, а теперь же посылки из США идут около 1,5 месяца, а из Европы — две-три недели.