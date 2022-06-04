Алибасов заговорил о количестве своих внебрачных детей

«Приезжаешь на гастроли, а там стоят гигантские очереди из поклонниц. Приехали, отработали свои 5-6 дней гастролей…… И сколько там детей появилось? Да Бог его знает. Но по крайней мере, двоих я знаю точно: девочки потом мне показали, что получилось. На меня похожи — чуркообразные», — рассказал он в интервью kp.ru.