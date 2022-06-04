Алибасов заговорил о количестве своих внебрачных детей

Продюсер Бари Алибасов вспомнил, как много гастролировал по России. По словам знаменитости, после таких туров у него наверняка найдутся внебрачные дети.
По словам основателя группы «На-На», ему точно неизвестно, сколько именно у него может обнаружится наследников от разных женщин по всей стране. Алибасов не скрывает, что когда коллектив был на пике славы, он вступал в интимные отношения с поклонницами.
«Приезжаешь на гастроли, а там стоят гигантские очереди из поклонниц. Приехали, отработали свои 5-6 дней гастролей…… И сколько там детей появилось? Да Бог его знает. Но по крайней мере, двоих я знаю точно: девочки потом мне показали, что получилось. На меня похожи — чуркообразные», — рассказал он в интервью kp.ru.
Продюсер отметил, что в прошлом позволял участникам группы «На-На» приводить девушек в гостиницы на ночь. При этом в советское время на это действовал запрет, причем на законодательном уровне.