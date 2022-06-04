Новости01

Алибасов рассказал о размере своей пенсии

Алибасов рассказал о размере своей пенсии
АГН Москва/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов признался, что не помнит размер собственной пенсии. Об этом он сообщил во время беседы с жуналистами.

Алибасов живет на доходы с гастролей основанной им группы «На-На». В связи с этим он не в курсе, сколько именно получает от государства. 

Чтобы узнать это, ему пришлось обратиться к своей помощнице Елене. В итоге выяснилось, что размер пенсии у Алибасова такой же, как у Аллы Пугачевлй.

«Ого, говорит, как у Аллы Борисовны: 52 тысячи рублей. Обалдеть! А чего ж ты мне рассказываешь, что нам на одни сухари хватает?» — сообщил он kp.ru.  

Также Алибасов раскрыл свой истинный возраст. В этом году продюсеру исполнится 76 лет, а не 75, как указано в открытых источниках. Оказалось, что его родители отдали его в школу на год позже, и для этого изменили дату рождения.

алибасов пенсия продюсер
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.