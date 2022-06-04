Алибасов рассказал о размере своей пенсии

Продюсер Бари Алибасов признался, что не помнит размер собственной пенсии. Об этом он сообщил во время беседы с жуналистами.
Алибасов живет на доходы с гастролей основанной им группы «На-На». В связи с этим он не в курсе, сколько именно получает от государства.
Чтобы узнать это, ему пришлось обратиться к своей помощнице Елене. В итоге выяснилось, что размер пенсии у Алибасова такой же, как у Аллы Пугачевлй.
«Ого, говорит, как у Аллы Борисовны: 52 тысячи рублей. Обалдеть! А чего ж ты мне рассказываешь, что нам на одни сухари хватает?» — сообщил он kp.ru.
Также Алибасов раскрыл свой истинный возраст. В этом году продюсеру исполнится 76 лет, а не 75, как указано в открытых источниках. Оказалось, что его родители отдали его в школу на год позже, и для этого изменили дату рождения.