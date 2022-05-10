Алгоритмический Terra USD (UST) продолжает терять стабильность курса

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В конце вчерашнего торгового дня, выпускаемый на блокчейне Terra стейблкойн UST потерял привязку к доллару. Курс токена с единицы (долл США) просел на 40% до уровня 0,6%, что заставило разработчиков задействовать экстренные меры.





Стоит отметить, что UST является алгоритмической децентрализованной стабильной монетой (стейблкойном), что означает, что её привязка к доллару не поддерживается централизованными организациями, такими как Tether (USDT). Механизм требует сжигания LUNA для «чеканки» UST (и наоборот).

На данный момент стоимость UST составляет примерно 0,87 американского доллара, а рыночная капитализация составляет 14 миллиардов долларов. В то же время LUNA смогла немного восстановиться от минимального курса 23,48 доллара, и сейчас торгуется в районе 30,73 доллара за единицу.





Так как рыночная капитализация LUNA оказалась ниже, чем UST, это может говорить о том, что в самом проекте Terra не хватает средств для того, чтобы поддерживать цену алгоритмического стейблкоина и его привязку к доллару. В свою очередь, Luna Foundation Guard (LFG), который отвечает за сохранение привязки UST к американскому доллару, взял на себя контроль за ущербом, чтобы в максимальной степени смягчить дальнейшие потери и вернуть стейблкоин к 1 доллару. Так как стоимость LUNA и сама привязка UST были нестабильными, вчера LFG разместили Биткойн на общую сумму в полтора миллиарда долларов в качестве средства добавления нужной ликвидности в экосистему. LFG выдала ссуды нескольким торговым компаниям для защиты привязки UST.

У LFG было примерно 167 081 BTC на общую сумму в 3,5 миллиарда долларов США по состоянию на пятое мая, когда объявили, что приобретают еще дополнительно 37 863 Биткойнов. Однако неизвестно, сможет ли Биткойн оказаться вполне устойчивой опорой для стейблкоина. Используя свои Биткойн-резервы для защиты привязки к доллару, Terra также усугубила более глубокое падение рынка. Ранее сегодня крупнейшая в мире криптовалюта упала до нового годового минимума в $ 29 731.

UST – не первый стейблкойн, который потерпел неудачу. В июне прошлого года алгоритмическая стабильная монета Iron Finance, IRON, упала до нуля.