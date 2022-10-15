Алгоритм. Как сохранить здоровье интимной зоны и выбрать средства для гигиены

Почему важно носить нижнее белье из натуральных тканей? Какие компоненты искать в косметике для интимной гигиены и почему нельзя пользоваться обычным гелем для душа? А безопасны ли инфракрасные паровые ванночки с полынью, которые рекомендует делать Гвинет Пэлтроу? Эти и другие вопросы бьюти-редактор Spletnik Елизавета Константинова задала врачу-гинекологу.

Сегодня на рынке интимной косметики, кажется, есть все: хайлайтеры для вагины, осветляющие сыворотки, помада для вульвы, масло для эластичности интимных мышц (снижает риск травмирования кожи во время родов), тканевые маски для самой нежной зоны, про пенки и всевозможные гели вообще молчим. Мы спросили у Карины Оганесян, врача-гинеколога, дерматовенеролога и эксперта марки Intimizer, как сохранить здоровье интимной зоны и правильно выбрать средства для гигиены.

Общее состояние организма, самочувствие и настроение во многом зависят от здоровья интимной зоны. И для его поддержания необходимо всегда придерживаться следующих простых и важных правил:

1. Ежедневно менять нижнее белье, выбирая натуральные ткани и правильный размер. Желательно, чтобы это был хлопок, который позволяет коже дышать. Синтетические материалы плохо пропускают воздух, из-за чего может возникнуть не только ощущение дискомфорта, но и создаться среда для размножения бактерий (особенно во время жары или занятий спортом), а это, в свою очередь, может спровоцировать заболевания и воспаления. То же самое относится к моделям нижнего белья — оно не должно быть слишком тесным, впиваться в кожу.

2. Своевременно менять прокладки, а тампоны — через каждые три-четыре часа. В противном случае это чревато не только дискомфортом, но и изменением нормальной микрофлоры и ростом количества микробов. Также во время менструации желательно чаще принимать душ, насколько это возможно.

3. Не применять в течение трех-четырех дней после бритья абразивные пилинги, также на неделю стоит отказаться от посещения солярия и сауны. Все это может травмировать и так очень чувствительную и тонкую кожу интимной зоны.

4. Минимизировать частую смену половых партнеров, исключить небезопасную интимную связь. Следует менять презервативы при переходе с орального или анального секса на вагинальный, чтобы предотвратить попадание вредных бактерий во влагалище. Для подбора средств контрацепции стоит обратиться к врачу.

5. Проходить ежегодный скрининг у гинеколога. Почти все заболевания при ранней диагностике поддаются лечению.

6. Питаться сбалансировано и пить много жидкости. Считается, что греческий йогурт с пробиотиками потенциально может помочь предотвратить дрожжевые инфекции и помочь в их лечении. Исследование, опубликованное в июле 2012 года в журнале Archives of Internal Medicine, показало, что при инфекциях мочевыводящих путей может быть полезно ежедневно принимать добавки с клюквой.

7. Не злоупотреблять антибиотиками: они могут убить как плохие, так и хорошие бактерии во влагалище.

8. При наличии симптомов обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

О гигиене интимной области

Еще одно правило поддержания здоровья интимной зоны — соблюдение гигиены. Эксперт напоминает о необходимости принимать душ ежедневно утром и вечером, до и после полового акта, после физической активности, после посещения общественных бассейнов и саун, после любых видов эпиляции в области бикини.

При этом для интимной зоны нужно использовать только специальные средства, а не гели для душа и мыло, предназначенные для тела. Это очень важно, так как уровень pH интимной области достигает от 3,5 до 4,5, а уровень pH тела равен 5,5. Получается, что обычные гель для душа или мыло могут привести к дисбалансу pH интимной зоны, а это, в свою очередь, спровоцировать развитие инфекций (например, бактериальный вагиноз и молочницу), вызвать сухость, зуд и дискомфорт.

К совету известной ЗОЖ-просветительницы Гвинет Пэлтроу делать инфракрасные паровые ванночки с полынью стоит отнестись с осторожностью. Во-первых, можно травмировать чувствительную кожу, а во-вторых, спровоцировать избыточный рост бактерий и заработать молочницу.

Как выбрать средство для интимной гигиены

Средство интимной гигиены должно пройти дерматологические и гинекологические испытания (читайте об этом на упаковке). Также обращайте внимание на состав, он должен быть гипоаллергенным и максимально натуральным. Ингредиенты должны обладать не только антисептическими и антибактериальными свойствами, но и поддерживать микрофлору, увлажнять и восстанавливать кожу.

Вот список популярных и действительно полезных компонентов для гигиены интимной области:

1. Молочная кислота — она обладает мягким антисептическим действием, поддерживает оптимальный уровень pH.

2. Комплекс натуральных гидролатов, экстрактов и эфирных масел, которые оказывают противовоспалительное и бактерицидное действия, успокаивают.

3. Д-пантенол или провитамин В5 — для заживления мелких царапин и повреждений на коже.

4. Органический пребиотик (например, инулин), обладающий защитными и восстанавливающими свойствами.

5. Натуральные увлажняющие компоненты (например, одно из известных — биосахаридная смола).

Также сейчас есть средства нового поколения с антибактериальными smart-частицами серебра. Химики придумали гели для интимной гигиены, которые не нужно смывать. Их можно использовать пару раз в сутки или больше по необходимости. Главное — избегать составов с силиконами, парабенами и синтетическими компонентами. Они накапливаются в организме и со временем могут привести к таким нежелательным последствиям, как развитие дисбактериоза.



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