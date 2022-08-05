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Алеся Кафельникова и Кайя Гербер снялись в новых модных кампаниях

Алеся Кафельникова и Кайя Гербер снялись в новых модных кампаниях

Новости моды





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Алеся Кафельникова

Модные бренды уже активно готовятся к рекламе осенне-зимних коллекций, и на этой неделе вышло несколько кампаний. Российский бренд Love Republic представил итоговую съемку с Алесей Кафельниковой, после того как ранее на этой неделе в сети появился тизер с примерки. А французский бренд Celine показал кампанию с Кайей Гербер и Джеком Уайтом из группы The White Stripes — в традиционной черно-белой съемке, автором которой стал креативный директор бренда Эди Слиман.

Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова

Кайя ГерберКайя ГерберКайя Гербер

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Джек УайтДжек УайтКайя Гербер

Кайя Гербер

Съемку Алеси стали обсуждать и в телеграм-каналах.

Леся Кафельникова стала лицом новой осенне-зимней коллекции Love Republic — и она в кожаном тренче, облегающем черном платье роковой женщины, боди и классических брюках, конечно, гипнотически хороша,

— написали в “Антиглянце”.

Иные блогеры так удивляются тому, что лицом Love Republic стала Алеся Кафельникова (типа не ноунейм-модель), как будто их лицом никогда не была Наоми Кэмпбелл,

— отметили в “Героине Татлера”.

Алеся Кафельникова

Наоми Кэмпбелл представляла коллекции бренда в 2012 году и даже создала лимитированную коллекцию футболок, средства от продажи которых были переданы в основанный моделью благотворительный фонд Fashion For Relief.


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Архивы пресс-служб


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