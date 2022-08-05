Алеся Кафельникова и Кайя Гербер снялись в новых модных кампаниях

Алеся Кафельникова
Модные бренды уже активно готовятся к рекламе осенне-зимних коллекций, и на этой неделе вышло несколько кампаний. Российский бренд Love Republic представил итоговую съемку с Алесей Кафельниковой, после того как ранее на этой неделе в сети появился тизер с примерки. А французский бренд Celine показал кампанию с Кайей Гербер и Джеком Уайтом из группы The White Stripes — в традиционной черно-белой съемке, автором которой стал креативный директор бренда Эди Слиман.
Алеся Кафельникова
Кайя Гербер
Джек Уайт
Съемку Алеси стали обсуждать и в телеграм-каналах.
Леся Кафельникова стала лицом новой осенне-зимней коллекции Love Republic — и она в кожаном тренче, облегающем черном платье роковой женщины, боди и классических брюках, конечно, гипнотически хороша,
— написали в “Антиглянце”.
Иные блогеры так удивляются тому, что лицом Love Republic стала Алеся Кафельникова (типа не ноунейм-модель), как будто их лицом никогда не была Наоми Кэмпбелл,
— отметили в “Героине Татлера”.
Наоми Кэмпбелл представляла коллекции бренда в 2012 году и даже создала лимитированную коллекцию футболок, средства от продажи которых были переданы в основанный моделью благотворительный фонд Fashion For Relief.
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