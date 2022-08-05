Алеся Кафельникова и Кайя Гербер снялись в новых модных кампаниях

Алеся Кафельникова

Модные бренды уже активно готовятся к рекламе осенне-зимних коллекций, и на этой неделе вышло несколько кампаний. Российский бренд Love Republic представил итоговую съемку с Алесей Кафельниковой, после того как ранее на этой неделе в сети появился тизер с примерки. А французский бренд Celine показал кампанию с Кайей Гербер и Джеком Уайтом из группы The White Stripes — в традиционной черно-белой съемке, автором которой стал креативный директор бренда Эди Слиман.



Алеся Кафельникова

Кайя Гербер

Джек Уайт

Съемку Алеси стали обсуждать и в телеграм-каналах.

Леся Кафельникова стала лицом новой осенне-зимней коллекции Love Republic — и она в кожаном тренче, облегающем черном платье роковой женщины, боди и классических брюках, конечно, гипнотически хороша,

— написали в “Антиглянце”.

Иные блогеры так удивляются тому, что лицом Love Republic стала Алеся Кафельникова (типа не ноунейм-модель), как будто их лицом никогда не была Наоми Кэмпбелл,

— отметили в “Героине Татлера”.

Наоми Кэмпбелл представляла коллекции бренда в 2012 году и даже создала лимитированную коллекцию футболок, средства от продажи которых были переданы в основанный моделью благотворительный фонд Fashion For Relief.