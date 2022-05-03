Алена Жигалова высказалась о диагнозе певца Андрея Губина

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Журналистка Алена Жигалова ответила хейтерам, которые обрушились на нее с критикой после негативных слов о болезни певца Андрея Губина.
Автор шоу «Алена, блин!» неоднократно призывала спасать артиста, который страдает от алкогольной зависимости. Однако пользователи решили, что Жигалова таким образом подшучивает над тяжелобольным артистом.
«Вы слышали, что врачи говорят об этой его болезни? Что это психосоматика, что он заболел этим на фоне чрезмерного употребления алкоголя и что это не смертельная болезнь, а скорее придуманная», — поделилась она.
Губин получил широкую известность в девяностые годы. Уход с большой сцены артист объясняет серьезной болезнью. Ему поставили диагноз — левосторонняя прозопалгия, из-за чего певец испытывает постоянные боли.