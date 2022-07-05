Алена Жигалова рассказала о заминках перед похоронами Пьера Нарцисса

Во время своей YouTube-передачи «Алена, блин! говорит» Жигалова рассказала, что изначально похороны Нарцисса должны были пройти раньше, но этому помешало несколько факторов. Сначала родственники певца не смогли приехать в Россию из Камеруна, потом экс-супруга артиста Валерия Калачева сообщила, что был выбран не тот гроб.