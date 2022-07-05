Алена Жигалова рассказала о заминках перед похоронами Пьера Нарцисса

Блогер и журналист Алена Жигалова назвала причины, по которым музыканта Пьера Нарцисса удалось похоронить только с третьего раза.
Во время своей YouTube-передачи «Алена, блин! говорит» Жигалова рассказала, что изначально похороны Нарцисса должны были пройти раньше, но этому помешало несколько факторов. Сначала родственники певца не смогли приехать в Россию из Камеруна, потом экс-супруга артиста Валерия Калачева сообщила, что был выбран не тот гроб.
Женщина хотела, чтобы ее бывший возлюбленный покоился в белом позолоченном гробу, поэтому прощальную церемонию пришлось отложить. В итоге участника второго сезона шоу «Фабрика звезд» похоронили только спустя несколько дней после его смерти.
Напомним, исполнитель хита «Шоколадный заяц» ушел из жизни 21 июня. Он страдал от особой формы подагры, спасти артиста не удалось.