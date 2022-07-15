Алена Жигалова рассказала о выходе отечественных фильмов с бежавшей из России Хаматовой

«Актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая в Латвию и называвшая звание народной артистки “бредом”, продолжает зарабатывать на этом самом народе. Интересно, как скоро Чулпан назовет “бредом” выпуск фильмов с ее участием на территории нашей страны?» — высказалась Жигалова.