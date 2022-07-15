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Алена Жигалова рассказала о выходе отечественных фильмов с бежавшей из России Хаматовой

Алена Жигалова рассказала о выходе отечественных фильмов с бежавшей из России Хаматовой
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Российская журналистка Алена Жигалова в личном Telegram-канале сообщила, что скоро на экраны выйдет фильм с участием сбежавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой.

«Актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая в Латвию и называвшая звание народной артистки “бредом”, продолжает зарабатывать на этом самом народе. Интересно, как скоро Чулпан назовет “бредом” выпуск фильмов с ее участием на территории нашей страны?» — высказалась Жигалова.

Журналистка также уточнила, что Хаматова снялась еще в трех российских фильмах. Поэтому, как только закончится производство кинокартин, они появятся на экранах.

Отметим, после начала специальной военной операции ао защите Донбасса Чулпан Хаматова открыто раскритиковала действия российского руководства и покинула территорию государства.

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