Алена Жигалова рассказала о письме, которое получила от Андрея Разина

Журналистка Алена Жигалова призналась, что получила письмо от продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Об этом она сообщила в рамках YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Разин написал Жигаловой после выхода ее новой программы, в которой она упомянула о смерти вокалиста Юрия Шатунова. В передаче блогер намекнула, что артист мог скончаться из-за регулярного стресса на фоне судебных тяжб с продюсером коллектива.
Ответ создателя группы «Ласковый май» на подобные высказывания журналистки не заставил себя ждать. Он заявил, что не подавал в суд на певца.
«Андрей Разин написал мне сообщение со словами: “Уважаемая теледива, что ты вообще из себя возомнила? Да кто ты такая? Да что ты такое пишешь, это все вранье. Я никогда не подавал в суд на Юру Шатунова. Это он на меня подал”. В общем, сообщение было вот таким», — поделилась Жигалова.
Исполнитель хита «Белые розы» скончался в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Многие считают, что здоровье звезды подкосили многочисленные судебные процессы с Разиным.