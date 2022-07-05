Алена Жигалова рассказала о письме, которое получила от Андрея Разина

«Андрей Разин написал мне сообщение со словами: “Уважаемая теледива, что ты вообще из себя возомнила? Да кто ты такая? Да что ты такое пишешь, это все вранье. Я никогда не подавал в суд на Юру Шатунова. Это он на меня подал”. В общем, сообщение было вот таким», — поделилась Жигалова.