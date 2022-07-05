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Алена Жигалова рассказала о письме, которое получила от Андрея Разина

Алена Жигалова рассказала о письме, которое получила от Андрея Разина
prt scr youtube.com / Super

Журналистка Алена Жигалова призналась, что получила письмо от продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Об этом она сообщила в рамках YouTube-шоу «Алена, блин! говорит». 

Разин написал Жигаловой после выхода ее новой программы, в которой она упомянула о смерти вокалиста Юрия Шатунова. В передаче блогер намекнула, что артист мог скончаться из-за регулярного стресса на фоне судебных тяжб с продюсером коллектива. 

Ответ создателя группы «Ласковый май» на подобные высказывания журналистки не заставил себя ждать. Он заявил, что не подавал в суд на певца.

«Андрей Разин написал мне сообщение со словами: “Уважаемая теледива, что ты вообще из себя возомнила? Да кто ты такая? Да что ты такое пишешь, это все вранье. Я никогда не подавал в суд на Юру Шатунова. Это он на меня подал”. В общем, сообщение было вот таким», — поделилась Жигалова. 

Исполнитель хита «Белые розы» скончался в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Многие считают, что здоровье звезды подкосили многочисленные судебные процессы с Разиным. 

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