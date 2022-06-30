Алена Жигалова провела расследование о педофилии в «Ласковом мае»

Многие из тех, кто работал с Кузнецовым, не смогли ответить на вопросы обозревателя. Кроме Александра Прико, который также когда-то был участником «Ласкового мая». В одном из разговоров с Филимоновым он назвал всю команду коллектива «сборищем педофилов, которые развращали малолетних подростков». Как отмечал Прико, он сам стал жертвой сексуального насилия со стороны Кузнецова и директора Аркадия Кудряшова.