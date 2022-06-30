Алена Жигалова провела расследование о педофилии в «Ласковом мае»

Журналистка Алена Жигалова выпустила документальный фильм — расследование о делах, обстоявших в культовой поп-группе «Ласковый май».
Музыкальный обозреватель Михаил Филимонов еще в 2006 году провел собственное расследование. Еще тогда читатели «Экспресс-газеты» обратили внимание на рассказы под авторством создателя группы Сергея Кузнецова.
«Я почитал рассказы и немножко охренел. В рассказах конкретно присутствовала гомосексуальная и педофилическая тема. Все рассказы повествовали о любви мальчика-подростка к сверстнику, а чаще — к более взрослому мужчине. Там разные вариации были. Первый рассказ, который я прочитал, меня потряс. Он назывался “Ангел”», — рассказал Филимонов в беседе с Жигаловой.
Знакомая Филимонова, психолог, прочитав рассказы Кузнецова, отметила, что и в текстах «Ласкового мая» никогда не было прямого указания на пол объекта любви героя песни.
«А белые розы — это вообще очевидно читается аллегория. Как эти белые розы, которые завяли, их бросают, они никому не нужны. Также и мальчики вырастают, становятся ненужными дядям», — вспомнил слова специалиста музыкальный обозреватель.
Сам Кузнецов когда-то рассказывал Филимонову, что в опубликованных им историях присутствует большая часть его биографии.
Многие из тех, кто работал с Кузнецовым, не смогли ответить на вопросы обозревателя. Кроме Александра Прико, который также когда-то был участником «Ласкового мая». В одном из разговоров с Филимоновым он назвал всю команду коллектива «сборищем педофилов, которые развращали малолетних подростков». Как отмечал Прико, он сам стал жертвой сексуального насилия со стороны Кузнецова и директора Аркадия Кудряшова.
По словам Филимонова, развращение подростков продолжалось даже после ухода Кузнецова. На его место встал Рашид Дайрабаев, который даже не пытался скрывать свою ориентацию.
Правоохранительные органы при попытке расследования педофилии в «Ласковом мае» ничего не нашли. Кузнецов и Разин говорили, что Прико попросту был «не в себе».
Жигалова в заключении расследования подчеркнула, что вопрос педофилии в культовой поп-группе до сих пор остается открытым, никто из участников «Ласкового мая» уже не сможет дать на него ответ, так как большей части уже нет в живых.