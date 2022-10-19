Алена Жигалова пригласила сбежавшего из России Моргенштерна в свое шоу

Недавно Моргенштерн уехал из России и пожаловался на начавшуюся после переезда депрессию. Однако сейчас пришел в себе и стал готовить новый альбом к выпуску. Алена Жигалова сообщила, что рэперу нужно посетить ее передачу для того, чтобы вернуться на родину.