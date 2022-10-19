Алена Жигалова пригласила сбежавшего из России Моргенштерна в свое шоу

Журналистка и блогер, ведущая авторского шоу на YouTube «Алена, блин!» Алена Жигалова пригласила рэпера Алишера Моргенштерна*, признанного в России иностранным агентом, в свой проект.
Недавно Моргенштерн уехал из России и пожаловался на начавшуюся после переезда депрессию. Однако сейчас пришел в себе и стал готовить новый альбом к выпуску. Алена Жигалова сообщила, что рэперу нужно посетить ее передачу для того, чтобы вернуться на родину.
«Теперь, чтобы вернуться в Россию, Моргену пора прийти ко мне в “Алену, блин!”» — написала Жигалова в Telegram-канале.
Моргенштерн раскритиковал телеведущую Ксению Собчак и рассказал о методах, к которым она якобы прибегает в своем YouTube-шоу. По словам музыканта, во время интервью команда по микронаушнику слушает ответы гостя и дает указания журналистке.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами