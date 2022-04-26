Алена Жигалова попросила Минкульт отдать руководство Добровидением Филиппу Киркорову

Жигалова рассказала, что в России не забыли о Евровидении и придумали собственный конкурс — Добровидение. В скором времени мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, однако больше журналистка не знает никаких деталей. Зато она предложила конкретного человека на роль директора Добровидения.