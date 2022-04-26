Алена Жигалова попросила Минкульт отдать руководство Добровидением Филиппу Киркорову

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Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!», журналист и видеоблогер Алена Жигалова обратилась к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой отдать руководство Добровидением Филиппу Киркорову.
Жигалова рассказала, что в России не забыли о Евровидении и придумали собственный конкурс — Добровидение. В скором времени мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, однако больше журналистка не знает никаких деталей. Зато она предложила конкретного человека на роль директора Добровидения.
«Ну отдайте Филиппу этот конкурс. Сделайте подарок человеку на юбилей. Евровидение у него отняли, пусть у него будет Добровидение. И он будет директором его. Директор Добровидения — Филипп Киркоров. Звучит!» — заявила Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит».
Журналистка уверена, если конкурс отдадут Киркорову, он приведет на него своих участников — рэпера Даву, Николая Баскова и Ольгу Бузову. Жигалова пошутила, что тоже могла бы выступить на мероприятии с песней под названием «Добро».