Алена Жигалова поддержала затравленную Манижу

«Девку просто затравили. Манижа сообщила, что ее сняли с фестиваля “Стереолето”, пошли отмены. Понимаете, к чему приводит то, когда человека просто не расслышали и не поняли вообще, что он имеет в виду», — заявила Жигалова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».