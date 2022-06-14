Алена Жигалова поддержала затравленную Манижу

Журналистка Алена Жигалова поддержала певицу Манижу после ее поездки во Францию. Она призвала журналистов быть адекватными и отстать от исполнительницы.
Ситуацию с Манижей Жигалова назвала «абсурднейшей историей». Она указала, что певица отправилась во Францию, чтобы навестить свою сестру, которая попала в жуткую аварию. Певица решила быть лично с родственницей, чтобы поддержать в трудную минуту.
Во время общения с журналистами певица сообщила, что находится во Франции. Артистку, как отметила Жигалова, тут же занесли в список сбежавших из России звезд.
«Девку просто затравили. Манижа сообщила, что ее сняли с фестиваля “Стереолето”, пошли отмены. Понимаете, к чему приводит то, когда человека просто не расслышали и не поняли вообще, что он имеет в виду», — заявила Жигалова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Она обратилась к СМИ с просьбой быть адекватными и дослушивать людей. Вместе с тем Жигалова считает, что у певицы нет антироссийской позиции.