Алена Жигалова отреагировала на слова Максима Галкина о заказной травле

«Там очень интересная информация, которую, правда, я сама не видела, потому что я не сижу и не забиваю в “Яндекс.Новостях” или Google фамилию Максима Галкина, а он, видимо, штудирует все внимательно. Поэтому он нам докладывает о себе все, что сам о себе прочитал», — заявила Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит».