Алена Жигалова отреагировала на слова Максима Галкина о заказной травле

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Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!», журналистка и видеоблогер Алена Жигалова высказалась о заявлениях юмориста и телеведущего Максима Галкина о заказной травле в СМИ.
Жигалову удивило, что Галкин долго ничего не выкладывал, а потом внезапно выступил со словами о заказной травле. При этом юморист перечислил все новости о себе, которые он считает заказными.
«Там очень интересная информация, которую, правда, я сама не видела, потому что я не сижу и не забиваю в “Яндекс.Новостях” или Google фамилию Максима Галкина, а он, видимо, штудирует все внимательно. Поэтому он нам докладывает о себе все, что сам о себе прочитал», — заявила Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит».
Видеоблогер уверена, что если бы никто не искал целенаправленно новости о Галкине, то и не знал бы о нем. По словам Жигаловой, юморист сам рассказал нелицеприятные факты, о которых ранее никто не знал.