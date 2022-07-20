Алена Жигалова объяснила, зачем Лепс решил выкупить права на песни Шатунова

«Зачем Лепсу песни? Своим голосом перепевать? А может это подарок для его внука, который скоро родится. Представляете, что годиков через пятнадцать Лепс-младший перепоет эти песни», — заявила Жигалова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».