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Алена Жигалова объяснила, зачем Лепс решил выкупить права на песни Шатунова

Алена Жигалова объяснила, зачем Лепс решил выкупить права на песни Шатунова
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Журналистка Алена Жигалова прокомментировала стремление певца Григория Лепса выкупить права на песни умершего исполнителя Юрия Шатунова. Блогер предположила, что таким способом музыкант хочет сделать подарок наследникам.

Жигалова отметила, что скоро у Лепса родится внук. По мнению журналистки, певец решил таким способом преподнести необычный подарок мальчику. Ведь лет через 15 Лепс-младший сможет перепеть хиты Шатунова.

«Зачем Лепсу песни? Своим голосом перепевать? А может это подарок для его внука, который скоро родится. Представляете, что годиков через пятнадцать Лепс-младший перепоет эти песни», — заявила Жигалова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Поклонники считают, что его здоровье серьезно подорвали суды за творческое наследие «Ласкового мая» с Андреем Разиным.

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