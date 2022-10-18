Новости0

Алена Жигалова объяснила ненависть украинских фанатов к Земфире

Алена Жигалова объяснила ненависть украинских фанатов к Земфире
prt scr youtube.com | Super

Блогер и журналистка Алена Жигалова объяснила причину хейта украинских поклонников в адрес певицы сбежавшей из России певицы Земфиры.

Артистка столкнулась с жесткой критикой от украинских слушателей после своего недавнего выступления в Израиле. Жигалова в новом выпуске авторского шоу «Алена, блин! говорит» объяснила, что такая реакция вызвана ситуацией с украинским флагом.

Во время концерта охрана изымала желто-синие флаги у гостей, однако одной фанатке удалось пронести его тайком. После того, как поклонница швырнула флаг на сцену, Земфира подняла его и молча отнесла за кулисы.

жигалова Земфира украинский флаг
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.