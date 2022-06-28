Алена Жигалова назвала виновного в смерти Юрия Шатунова

Блогер Алена Жигалова прокомментировала смерть певца Юрия Шатунова. Она назвала имя человека, который, по ее мнению, виновен в скоропостижном уходе из жизни артиста.
Журналистка напомнила об угрозах, которые постоянно поступали солисту «Ласкового мая» от Андрея Разина. Также она отметила, что последний удалил свой пост с угрозами в адрес артиста после известия о его смерти. Именно по вине продюсера Шатунов был доведен до инфарктного состояния, заявила Жигалова.
«Шатунова не успели спасти от этой травли и претензий Андрея Разина, который фактически довел его до этого состояния. Постоянно приходили ему эти судебные иски. Разин грозился отобрать у него все. У меня вопрос к Разину, который сбежал в США и сейчас живет в солнечном Майами: А как тебе сейчас спится, Андрей Разин, читая вот такие новости?» — заявила она в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! Говорит».
Жигалова призналась, что хотела записать с Шатуновым интервью. Сам он был не против, однако пожелал, чтобы оно вышло тогда, когда для этого появился бы яркий инфоповод.