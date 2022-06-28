Алена Жигалова назвала виновного в смерти Юрия Шатунова

«Шатунова не успели спасти от этой травли и претензий Андрея Разина, который фактически довел его до этого состояния. Постоянно приходили ему эти судебные иски. Разин грозился отобрать у него все. У меня вопрос к Разину, который сбежал в США и сейчас живет в солнечном Майами: А как тебе сейчас спится, Андрей Разин, читая вот такие новости?» — заявила она в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! Говорит».