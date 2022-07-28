Алена Жигалова едко ответила Яне Поплавской на критику Ольги Бузовой

Российский блогер Алена Жигалова заступилась за Ольгу Бузову, которую раннее раскритиковала актриса Яна Поплавская.
Жигалова осудила Поплавскую за несдержанность в осуждении Бузовой.
«Слова Бузовой не понравились “Красной шапочке” Яне Поплавской. А что за предпочтения у этой Красной Шапочки? Понятно, что вкусы с Бузовой не сошлись, но зачем про говно-то говорить», — высказала она в эфире авторского шоу «Алена, блин!» на YouTube.
Жигалова заметила, что в Москве раньше находился стриптиз-клуб с названием «Красная Шапочка», где работала Поплавская. Именно поэтому блогерша рекомендовала актрисе следить за своими «пирожками», а не критиковать Бузову.