Алена Жигалова едко ответила Яне Поплавской на критику Ольги Бузовой

«Слова Бузовой не понравились “Красной шапочке” Яне Поплавской. А что за предпочтения у этой Красной Шапочки? Понятно, что вкусы с Бузовой не сошлись, но зачем про говно-то говорить», — высказала она в эфире авторского шоу «Алена, блин!» на YouTube.