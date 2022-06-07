Алена Долецкая рассказала, как ее сбил курьер Delivery Club: “Мы в шоке до сих пор”

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Алена Долецкая

Журналистка, бывший главный редактор Vogue Russia Алена Долецкая подтвердила информацию о том, что ее сбил курьер Delivery Club на электровелосипеде. Такое сообщение сегодня появилось в телеграм-канале Mash, утверждалось, что ее сбил курьер на электросамокате. Спустя несколько часов Долецкая вышла на связь и рассказала, как все произошло.

Вчера на углу, на пешеходном переходе на зеленый свет, переходя дорогу, меня и моего ассистента на электровелосипеде сбил курьер доставки Delivery club. Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия. Подъехавший полицейский уточнил, нужна ли помощь и тоже уехал. Спросил у нас, где водитель и увидев, уезжающего курьера, развел руками и тоже уехал (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — написала она в инстаграме*.



Помощь Долецкой и ее ассистенту оказали случайные свидетели происшествия.

Прекрасный юноша остановился нам помочь и вынес воды, а потом тоже уехал, потому что не мог стоять на Остоженке. Мы самостоятельно дошли до дома, оказали сами себе первую помощь, смогли сменить окровавленную одежду и отправились к травматологу, где нас осмотрели, сделали рентген, кт и мрт.

В результате аварии журналистка получила серьезные травмы:

Диагноз: у меня перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, наложен гипс. Многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы у меня и помощника. Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор. Долецкая добавила, что уехавшего с места аварии курьера ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ситуацию уже прокомментировали в Delivery Club и заявили, что личность виновника аварии установлена.

Мы находимся на связи с командой Алены Долецкой. Курьер, который мог быть участником инцидента, предварительно установлен. Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие. Если вина курьера подтвердится, он будет заблокирован окончательно. Мы еще раз приносим искренние извинения Алене Долецкой и ее команде, желаем всем скорейшего выздоровления, — рассказали в компании “Афише Daily”.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией