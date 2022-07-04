Алена Долецкая порекомендовала 7 летних фильмов

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Алена Долецкая

Алена Долецкая составила свой топ фильмов, которые помогут “вдохнуть и запастись солнцем”.

1. “Письма к Джульетте”, 2010 год, режиссер Гари Виник (Верона, закрученный сюжет и прелестная Аманда Сейфрид).

2. “Назови меня своим именем”, 2017 год, режиссер Лука Гуаданьино (Тимоти Шаламе + Арми Хаммер + Италия = мы обезоружены).

3. “Вики Кристина Барселона”, 2009 год, режиссер Вуди Аллен (Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Скарлетт Йоханссон и 1 час 30 минут красивых людей, сложной любви и эротики. А как главные герои выясняют отношения? Нам бы так).

4. “Талантливый мистер Рипли”, 2000 год, режиссер Энтони Мингелла (Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу и бесплатный гид по летнему стилю).

5. “Хороший год”, 2006 год, режиссер Ридли Скотт (какое лето без этого фильма?).

6. “Красавчик”, 2008 год, режиссер Тиль Швайгер (режиссер и главный актер Тиль Швайгер, такое просто нельзя пропустить!).



7. “Бассейн”, 1969 год, режиссер Жак Дере (лето, Ален Делон, Роми Шнайдер. Если вы еще не выучили этот фильм наизусть).

— написала журналистка в инстаграме*.

В середине июня Долецкая дала большое интервью Надежде Стрелец, в котором рассказала о легендарной съемке Аллы Пугачевой для Vogue, эталонах красоты, русофобии и “новой этике”.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией