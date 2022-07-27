Алена Долецкая о Виктории Бекхэм: “Не припомню более зажигательного персонажа, остроумного, ироничного, хохочущего”

Алена Долецкая

Бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая написала в телеграме пост, посвященный Виктории Бекхэм.

Виктория Бекхэм не только бесконечно тренируется и ест одно и то же на протяжении 25 лет, по свидетельству ее мужа. Ее еще обвиняют в том, что она никогда не улыбается. Но, вспоминая приезд Виктории в Москву, я могу сказать, что не припомню более зажигательного персонажа, остроумного, ироничного, хохочущего, восхищающегося искренне, когда она считает это нужным.

Например, отвела я Викторию в Большой на “Спартак”, танцевал Ваня Васильев. Тогда я не знала, что она была заворожена балетом и сама мечтала когда-то танцевать. И она умоляла меня потом пойти за кулисы и пожать Ване руку. Так и сделали. А потом мы пошли в ресторанчик. Ее шутки, анекдоты и смех были уморительны и невероятно заразительны. Я решилась ее спросить: почему она всегда на съемках с таким “похоронным” выражением лица? И она ответила: “Ты знаешь, модные вещи лучше смотрятся на женщинах, которые не улыбаются”. Вот такая вам история,

— написала журналистка.



Виктория Бекхэм и Алена Долецкая

Папарацци действительно редко удается запечатлеть Викторию улыбающейся. Из-за этого некоторые даже считают, что всему виной ее излишнее высокомерие и чопорность. Как-то раз звезду даже спросили, почему она столь редко проявляет эмоции на публике.

Внутри я всегда улыбаюсь. Но у меня есть определенные обязательства перед коллегами в сфере моды, поэтому быть несерьезной внешне я не могу,

— говорила в интервью американскому Vogue Виктория.

Впрочем, в последнее время все изменилось: дизайнер чаще стала публиковать фотографии и видео, на которых она смеется, танцует, поет в караоке и радуется жизни.