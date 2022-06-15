Алена Долецкая дала интервью: о красоте Анджелины Джоли, съемке с Пугачевой, суде Деппа и Херд, Vogue и “новой этике”

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Алена Долецкая

Алена Долецкая дала интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала. Съемка состоялась на следующий день после того, как Долецкую сбил курьер на самокате, но она не отменила интервью. Собрали интересные цитаты: о работе в Vogue и скандальной съемке с Аллой Пугачевой, несостоявшемся интервью с Михаилом Ходорковским, обложке с Алиной Кабаевой, вышедшей после ухода Долецкой, стандартах красоты, “новой этике” и русофобии.

О “новой этике”

Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд показал, что “культура отмены” должна немного притихнуть. И надо подумать, ради чего, почему и за что она так лютует с людьми. <…> На сегодняшний день новая толерантность — самая нетолерантная.

Это попытки привлечения внимания к себе. Каждый человек не только хочет, но и очень старается быть знаменитым дольше, чем на 15 обещанных Энди Уорхолом минут. А для этого что нужно сделать? Словить хайп. И на нем строится масса всего. На хайпе строится дезинформация, нетолерантная толерантность: что-то где-то слышал, все знает, но не точно. И мы, к сожалению, жертвы этого процесса.

О травле Регины Тодоренко из-за слов о домашнем насилии

В 2020 году Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после фразы “что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил”, сказанной ей в одном из интервью. После этого с телеведущей разорвали контракты многие бренды, у нее забрали награду “Женщина года”, а сама она подверглась травле в сети. Чтобы вернуть репутацию, Тодоренко сделала пожертвование в фонд помощи жертвам насилия и сняла документальный фильм о домашнем насилии.

Человеку часто легче ненавидеть, чем любить. Потому что любовь предполагает приятие и принятие или, по меньшей мере, попытку разобраться. Критиковали ее несоразмерные ей люди. Это классика. Людям нравится смотреть, как падают звезды, а если еще в этом поучаствовать, совсем приятно.

Алена Долецкая

О стандартах красоты и идеалах

У Анджелины Джоли очень необычный тип лица, и когда люди, у которых нет такой структуры скелета, укорачивают нос и надувают губы, они выглядят ужасно странно и очень некрасиво. Стандарты красоты — вещь очень странная на самом деле.

Иногда мне нравится какой-то незнакомый человек, а потом он открывает рот, и я думаю: “Господи боже мой, что-то она или он мне разонравились”. У меня это связано не с фиксированной картинкой, а с жизнью. Что касается чистых пропорций, то мне очень нравятся Грета Гарбо, Анна Маньяни, Мерил Стрип, Линда Евангелиста — до того несчастья, что с ней случилось, просто удивительное лицо.

Линда Евангелиста перенесла неудачную косметологическую процедуру по “заморозке” жира, что сказалось на ее внешности. Недавно супермодель впервые откровенно рассказала об этом.

Об Эвелине Хромченко

Меня всегда бесило ее поведение (по словам Долецкой, Хромченко всегда опаздывала на показы в рамках недель моды. — Прим. ред.), потому что она позорила страну. На показах все главные редакторы подписаны именным образом, со страной. Сидят все редакторы русского глянца, и пустует место Хромченко. Это было так неприлично, это было так провинциально, меня действительно это бесило.

О съемке с Аллой Пугачевой для Vogue

Съемка с Пугачевой в Vogue вышла в 1999 году и считается одной из самых резонансных за всю историю журнала. На кадрах фотосессии певица предстает в непривычном для себя имидже и позирует в нарядах японских дизайнеров. Сама Пугачева едва не сорвала съемку, так как сначала не была в восторге от концепции.

Момент с Аллой Борисовной был интересен тем, что она действительно крупнейшая звезда для страны была, а съемочная команда на 100% была не русская. Я пыталась им объяснить, что это вот такая русская Тина Тернер, ставила музыку, чтобы они как-то поняли, что это за человек. Но не сконвертировалась эта ценность на них. Хотя между нами (Долецкой и Пугачевой. — Прим. ред.) произошел серьезный исторический конфликт — потому что я ни в кого раньше не кидалась рулонами бумажных полотенец, — мы в ночи с Аллой Борисовной пошли отмечать съемку, она сказала: “У меня есть первый тост, на него имею право. За тебя. Ты сегодня молодец”.

Для меня Пугачева — это человек большого сердца и большой совести. Это благородство я не забуду никогда. Она вернулась, она была простужена, она выстояла в ледяной студии в этом самом Yōji Yamamoto. То, как она отработала и как она вела себя потом, а потом мы еще и подружились, говорит об очень масштабном человеке.

Алла Пугачева в съемке Vogue

Об увольнении из Vogue и мнении Карины Добротворской о том, что “Долецкая была слишком яркой для Conde Nast”

Алена Долецкая была первым главредом российского Vogue — она работала на этом посту с 1998 по 2010 год.



Я самый дисциплинированный главный редактор, которого я встречала в своей жизни. Я плохо понимаю, как яркость расходится с дисциплиной. Я абсолютно убеждена, что человек, который находится во главе журнала, должен быть прежде всего личностью.

Про обложку Vogue с Алиной Кабаевой — первую после ухода Долецкой

Это смешная история. Я почему-то не видела этого журнала, и мои бывшие коллеги прислали мне фото — я хохотала. Какие вы дураки, так нехорошо делать, мы ушли с бренда, но бренд должен существовать и дальше. В общем, читала нотации. Я просто не поверила, я была уверена, что это мои юморные арт-директора наваяли.

Vogue я смотрела иногда после ухода. Нескучно мне стало, когда пришла Ксения (Ксения Соловьева, последний главред российского Vogue. — Прим. ред.). Не сразу, но в какой-то момент я поняла, что у нее есть свое видение.

Алина Кабаева

О Наоми Кэмпбелл

Наоми, вообще, пьет все. Она настоящий гусар.

Почему Михаил Ходорковский и Светлана Медведева не появились в Vogue

У нас был номер, посвященный власти, мы его разложили на несколько сегментов, и Михаил Ходорковский у нас должен был представлять власть денег. Он сначала подумал, что я не в себе: где он, а где русский глянец. Потом я рассказала концепцию номера, и он сказал: “Хм, а вот это любопытно”. У меня еще была дополнительная просьба, чтобы его сотрудники нам как-то помогли, я хотела сделать логотип, в который мы закачали бы нефть. Мы договорились об интервью, но с утра мне позвонили из его команды и сказали, что все отменяется. А через несколько часов в новостях я прочитала, что его приняли (Михаил Ходорковский был арестован 25 октября 2003 года. — Прим. ред.).

Команда Светланы Медведевой привезла ее фото, сказали, что вот самое прекрасное отобрали. Я попыталась им объяснить, что журнал Vogue так не работает, все построено только на наших съемках. Ну и мы разошлись.

О русофобии

Совершенно очевидно, что это напоминает бессмысленную агрессию, неоправданную с тех сторон, откуда мы этого не ожидали. Мы считали, что в демократических странах понимают, как отличать одно от другого, внимательно разделить какие-то вещи. Пиотровский говорил, что культурные мосты жгут в последнюю очередь. Оказалось, нет.

Я вообще никогда не хотела “как там” (на Западе. — Прим. ред.), потому что я понимала, что на русской почве все расцветет совершенно другими цветами. Я за то, чтобы обмениваться опытом, учиться у тех, кто сильнее, интереснее, мощнее. Дело в более крупных смыслах, которыми Россия могла обмениваться со всеми странами. Мне безумно жаль наших ученых, которые оказались выкинуты из этого обмена опытом в науке.