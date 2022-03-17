Ален Делон планирует сделать эвтаназию в Швейцарии

Во Франции эвтаназия запрещена законом. Однако Ален Делон живет в Швейцарии, где действуют другие правила. В связи с этим легендарный артист договорился со своим сыном Энтони, чтобы он исполнил его волю, когда пожелает добровольно уйти из жизни.