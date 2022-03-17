Ален Делон планирует сделать эвтаназию в Швейцарии

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Французский актер Ален Делон признался, что хотел бы добровольно уйти из жизни. Артист уже договорился со своим сыном о проведении процедуры эвтаназии.
В 2019 году Ален Делон перенес двойной инсульт, а через год после этого скончалась его жена Натали. Артист не скрывает, что чувствует усталость от жизни, поэтому считает эвтаназию логичным исходом.
«С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего…» — приводит слова артиста французское издание Le Point.
Во Франции эвтаназия запрещена законом. Однако Ален Делон живет в Швейцарии, где действуют другие правила. В связи с этим легендарный артист договорился со своим сыном Энтони, чтобы он исполнил его волю, когда пожелает добровольно уйти из жизни.