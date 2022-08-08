Алексей Воробьев сообщил об открытии 15 новых школ в Подмосковье к 1 сентября

Еще 15 школ откроется в Московской области к началу учебного года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья отметил, что до конца 2022 года появятся еще 25 средних образовательных учреждений. Крупнейшие объекты запустят в Павловском Посаде, Лобне и Опалихе после капитального ремонта, передает телеканал «360».
«Мы уделяем системе образования особо большое внимание. В этом году у нас 1 020 000 учеников пойдут в школы. Для этого они должны быть готовы — и те, которые работают традиционно, и, конечно, новые», — рассказал Андрей Воробьев.
Глава региона добавил, что к 1 сентября также будут открыты детские сады в Балашихе, Подольске и Мытищах. Воробьев отметил, что на данной территории сохраняется высокий запрос на дошкольное образование.