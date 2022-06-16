Алексей Панин заступился за Лию Ахеджакову после слов Михаила Шахназарова

«Лия Меджидовна Ахеджакова — превосходная актриса! Не Михаилу Шахназарову обсуждать ее актерские способности. Мусор, который ничего из себя в жизни не представляет, позволяет себе комментировать таких людей», — написал он в своем Telegram-канале.