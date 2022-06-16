Алексей Панин заступился за Лию Ахеджакову после слов Михаила Шахназарова

Блогер и журналист Михаил Шахназаров ранее резко высказался об актрисе Лие Ахеджаковой. Коллега звезды Алексей Панин отреагировал на эти слова.
Шахназаров заявил, что считает Ахеджакову посредственной актрисой и отметил, что той всегда приходилось исполнять лишь эпизодические роли. В ответ Панин встал на защиту звезды «Служебного романа».
«Лия Меджидовна Ахеджакова — превосходная актриса! Не Михаилу Шахназарову обсуждать ее актерские способности. Мусор, который ничего из себя в жизни не представляет, позволяет себе комментировать таких людей», — написал он в своем Telegram-канале.
Также Панин удивился, что в России есть еще один Шахназаров. Он признался, что до этого знал только режиссера Карена Шахназарова.
Михаил Шахназаров ранее высказался о новой песне музыканта Андрея Макаревича. Он назвал композицию «кладбищенской», а вокал солиста «Машины времени» — «гнусавым».