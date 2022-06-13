Алексей Панин признался, что собирается покорить Голливуд

Актер Алексей Панин рассказал о дальнейших планах в профессиональной деятельности. Артист собирается покорять Голливуд.
Панин похвастался своими планами в новом интервью. Артист отметил, что раз он уже покорил студию «Мосфильм», то успех не заставит себя ждать и в Голливуде. Именно туда он собирается направиться в будущем.
«Я хочу доехать до Голливуда — назло всем им. Возрожусь из пепла. Ну если я «Мосфильм» покорил, неужели не смогу покорить Голливуд», — заявил Панин в интервью украинским СМИ.
Актер также негативно отозвался о некоторых российских звездах. Он отметил, что раньше коллеги казались обаятельными, а теперь вытворяют непонятные вещи.