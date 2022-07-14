Алексей Панин перестал общаться с Лолитой из-за ее отношения к спецоперации на Украине

«Я увидел, что от нее нет выхлопа. Мы с ней каждый день из Испании разговаривали по телефону. Мы обсуждали бытовые проблемы и шутили. После начала спецоперации мы созвонились один раз. До этого мы не поднимали эту тему. Я вижу, что ничего не происходит», — заявил актер.