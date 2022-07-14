Алексей Панин перестал общаться с Лолитой из-за ее отношения к спецоперации на Украине

Актер Алексей Панин заявил, что прекратил дружеские отношения с певицей Лолитой из-за ее отношения к спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Панин дал большое интервью для одного из YouTube-каналов. В ходе беседы звезда сериала «Жмурки» затронула тему дружеских отношений с Лолитой, которая придерживается молчаливой позиции в отношении украинского конфликта.
«Я увидел, что от нее нет выхлопа. Мы с ней каждый день из Испании разговаривали по телефону. Мы обсуждали бытовые проблемы и шутили. После начала спецоперации мы созвонились один раз. До этого мы не поднимали эту тему. Я вижу, что ничего не происходит», — заявил актер.
Артист сообщил, что после этого он перестал поддерживать связь с исполнительницей. Однако Панин не стал скандалить и доказывать свою правоту певице.