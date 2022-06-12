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Алексей Кортнев заявил, что его начали критиковать после слов Михалкова

Алексей Кортнев заявил, что его начали критиковать после слов Михалкова
Агентство «Москва» / Александр Авилов

Музыкант Алексей Кортнев считает, что гонения на него начались после высказываний режиссера Никиты Михалкова. Об этом он рассказал в интервью западным СМИ. 

Кортнев подчеркнул, что лишь однажды высказался о специальной операции России на Украине. Больше он не комментировал происходящее в соседней стране. 

«Никита Михалков посвятил мне свой выпуск программы “Бесогон”. Ну он, так сказать, подогрел интерес. Подогрел его вновь спустя два с половиной месяца после самого происшествия. Вот это, собственно, и есть причина», — отметил артист. 

Несмотря на то, что лидер группы «Несчастный случай» неоднозначно высказался о действиях России на Украине, он не планирует покидать родину. Кортнев вовсю дает концерты, хотя недавний, в Нижнем Новогоде, едва не сорвали возмущенные его словами поклонники.

Кортнев михалков музыкант
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