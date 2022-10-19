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Алексей Кортнев выступил против проведения «Голубого огонька» в 2022 году

Алексей Кортнев выступил против проведения «Голубого огонька» в 2022 году
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что выступает против проведения в 2022 году развлекательной передачи «Голубой огонек», передает Teleprogramma.pro.

По словам музыканта, на фоне мировых событий проводить подобные мероприятия безнравственно и непозволительно.

«Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно», — заявил Кортнев.

По словам артиста, на Новый год можно просто поднять бокалы шампанского и пожелать друг другу всего хорошего, а не проводить шумные концерты.

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