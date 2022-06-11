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Алексей Кортнев признался, что не готов покидать Россию

Алексей Кортнев признался, что не готов покидать Россию
Павел Кашаев/Global Look Press

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что не планирует покидать Россию после начала специальной операции на Украине.

Исполнитель заметил, что вдали от родины людям приходится трудно. По его мнению, в России от него будет больше толку.

Музыкант привел в пример артистов, которые покинули родину около десяти лет назад. Он указал, что его коллегам приходится тяжело за границей. 

«От душевных страданий они не уехали. Эта трещина и боль их изводит вдалеке. Лучше быть свидетелем здесь, чем узнать, что на родине, из телефонных звонков, которым нельзя доверять. Лучше оставаться, мне кажется», — высказался актер в интервью западным СМИ.

Кортнев неоднократно критиковал действия России на Украине. Речь идет о специальной операции в защиту Донбасса, которая началась 24 февраля. 

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