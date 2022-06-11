Алексей Кортнев признался, что не готов покидать Россию

«От душевных страданий они не уехали. Эта трещина и боль их изводит вдалеке. Лучше быть свидетелем здесь, чем узнать, что на родине, из телефонных звонков, которым нельзя доверять. Лучше оставаться, мне кажется», — высказался актер в интервью западным СМИ.