Алексей Франдетти стал главным режиссером «Ленкома» после скандала вокруг смерти Захарова

Наследница легендарного кинодеятеля претендовала на должность отца, однако достаточно продолжительный период времени находилась в конфликте с самим Варшавером. При этом Захарова обвинила директора «Ленкома» в том, что тот якобы ждал смерти ее отца и обрадовался, узнав эту новость.