Алексей Франдетти стал главным режиссером «Ленкома» после скандала вокруг смерти Захарова

Алексей Франдетти стал главным режиссером московского театра «Ленком», а Марк Варшавер остался директором учреждения культуры. Об этом сообщили в департаменте культуры Москвы.
Ранее после смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова произошел громкий скандал. В нем были замешаны сам директор театра Марк Варшавер, а также дочь покойного режиссера актриса Александра Захарова.
Наследница легендарного кинодеятеля претендовала на должность отца, однако достаточно продолжительный период времени находилась в конфликте с самим Варшавером. При этом Захарова обвинила директора «Ленкома» в том, что тот якобы ждал смерти ее отца и обрадовался, узнав эту новость.
Позже Варшавер полностью упразднил должность худрука «Ленкома», заявив, что за творческую часть учреждения культуры будет отвечать недавно начавший работу 38-летний режиссер Алексей Франдетти.