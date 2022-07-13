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Алексей Франдетти стал главным режиссером «Ленкома» после скандала вокруг смерти Захарова

Алексей Франдетти стал главным режиссером «Ленкома» после скандала вокруг смерти Захарова
Сергей Карпухин/ТАСС

Алексей Франдетти стал главным режиссером московского театра «Ленком», а Марк Варшавер остался директором учреждения культуры. Об этом сообщили в департаменте культуры Москвы.

Ранее после смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова произошел громкий скандал. В нем были замешаны сам директор театра Марк Варшавер, а также дочь покойного режиссера актриса Александра Захарова.

Наследница легендарного кинодеятеля претендовала на должность отца, однако достаточно продолжительный период времени находилась в конфликте с самим Варшавером. При этом Захарова обвинила директора «Ленкома» в том, что тот якобы ждал смерти ее отца и обрадовался, узнав эту новость.

Позже Варшавер полностью упразднил должность худрука «Ленкома», заявив, что за творческую часть учреждения культуры будет отвечать недавно начавший работу 38-летний режиссер Алексей Франдетти.

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