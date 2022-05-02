Алексей Воробьев скрывался в образе Монстрика на шоу «Маска»

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Монстрик из шоу «Маска» на телеканале НТВ раскрыл свою личность. Им оказался певец Алексей Воробьев.
Финальный выпуск программы «Маска» на телеканале НТВ выпал на 1 мая. После разоблачения Пчелы члены жюри решили раскрыть личность Монстрика.
Судьи считали, что в костюме данного персонажа скрывается Воробьев. Позже выяснилось, что их догадки оказались верными.
«Спасибо вам огромное, это было удивительное приключение. Вы восхитительные, удивительные, во многом беру с вас пример», — высказался исполнитель после разоблачения.
До финала программы дошли Анубис, Монстрик, Пчела и Дракон. Ранее шоу покинули Джокер, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес и Пончик.
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