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    Алексей Воробьев скрывался в образе Монстрика на шоу «Маска»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Алексей Воробьев скрывался в образе Монстрика на шоу «Маска»

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    globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

    Монстрик из шоу «Маска» на телеканале НТВ раскрыл свою личность. Им оказался певец Алексей Воробьев.

    Финальный выпуск программы «Маска» на телеканале НТВ выпал на 1 мая. После разоблачения Пчелы члены жюри решили раскрыть личность Монстрика.

    Судьи считали, что в костюме данного персонажа скрывается Воробьев. Позже выяснилось, что их догадки оказались верными.

    «Спасибо вам огромное, это было удивительное приключение. Вы восхитительные, удивительные, во многом беру с вас пример», — высказался исполнитель после разоблачения.

    До финала программы дошли Анубис, Монстрик, Пчела и Дракон. Ранее шоу покинули Джокер, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес и Пончик.  

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