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    Алексей Воробьев рассказал, как ввел в заблуждение судей шоу «Маска»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Алексей Воробьев рассказал, как ввел в заблуждение судей шоу «Маска»

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    globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

    Актер Алексей Воробьев объяснил, как пустил жюри шоу «Маска» на телеканале НТВ по ложному следу. Артисту удалось дойти до финала программы. 

    Накануне состоялся долгожданный финал третьего сезона проекта «Маска», в ходе которого победу одержал оперный певец Ильдар Абдразаков. Артист скрывался в образе Дракона. 

    Воробьев так умело фонтанировал юмором со сцены, что просто обескуражил одного из членов жюри Тимура Батрутдинова. Шутки, написанные самим вокалистом, ввели в заблуждение и других судей. 

    Несмотря на успех, звезда несколько раз могла покинуть передачу. Однако Воробьева регулярно спасали зрители.

    «Но, несмотря на это, каждое голосование в зале за Монстрика голосовало около 60% зрителей! Мне как-то прислали кадры из программы, чтобы я понимал степень зрительской поддержки», — высказался артист, беседуя с корреспондентами radiokp.ru.

    Известно, что актер параллельно снимался в передаче «Страна талантов». Ради этого он прилетел из США. 

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