Алексей Воробьев рассказал, как ввел в заблуждение судей шоу «Маска»

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Актер Алексей Воробьев объяснил, как пустил жюри шоу «Маска» на телеканале НТВ по ложному следу. Артисту удалось дойти до финала программы.
Накануне состоялся долгожданный финал третьего сезона проекта «Маска», в ходе которого победу одержал оперный певец Ильдар Абдразаков. Артист скрывался в образе Дракона.
Воробьев так умело фонтанировал юмором со сцены, что просто обескуражил одного из членов жюри Тимура Батрутдинова. Шутки, написанные самим вокалистом, ввели в заблуждение и других судей.
Несмотря на успех, звезда несколько раз могла покинуть передачу. Однако Воробьева регулярно спасали зрители.
«Но, несмотря на это, каждое голосование в зале за Монстрика голосовало около 60% зрителей! Мне как-то прислали кадры из программы, чтобы я понимал степень зрительской поддержки», — высказался артист, беседуя с корреспондентами radiokp.ru.
Известно, что актер параллельно снимался в передаче «Страна талантов». Ради этого он прилетел из США.