Алексей Воробьев объяснил, почему в финале «Маски» предстал в образе Аниты Цой

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Выступавший в костюме Монстрика певец Алексей Воробьев в финале шоу «Маска» показался перед зрителями в образе Аниты Цой. По его словам, это был «завершающий аккорд» его выступления.
Художники по гриму и стилисты буквально за одну ночь создали маску Цой. Все делалось в строжайшей секретности, пояснил артист.
«О ней так много было сказано в этом сезоне — и я должен был довести ее до финала. И огромной наградой мне стали потрясенные лица жюри и ваш искренний смех, дорогие зрители!» — поделился Воробьев в соцсетях.
Певец поблагодарил всех, кто помог ему дойди до финала. Победу в «Маске» одержал оперный певец Ильдар Абдразаков, скрывавшийся в образе Дракона.
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