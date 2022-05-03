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    Алексей Воробьев объяснил, почему в финале «Маски» предстал в образе Аниты Цой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Алексей Воробьев объяснил, почему в финале «Маски» предстал в образе Аниты Цой

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    globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

    Выступавший в костюме Монстрика певец Алексей Воробьев в финале шоу «Маска» показался перед зрителями в образе Аниты Цой. По его словам, это был «завершающий аккорд» его выступления.

    Художники по гриму и стилисты буквально за одну ночь создали маску Цой. Все делалось в строжайшей секретности, пояснил артист.

    «О ней так много было сказано в этом сезоне — и я должен был довести ее до финала. И огромной наградой мне стали потрясенные лица жюри и ваш искренний смех, дорогие зрители!» — поделился Воробьев в соцсетях.

    Певец поблагодарил всех, кто помог ему дойди до финала. Победу в «Маске» одержал оперный певец Ильдар Абдразаков, скрывавшийся в образе Дракона.

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