Несмотря

на лицемерную позицию некоторых священников и владык, которые называют ВСУ,

включая нацистов из “Азова” (запрещен в РФ), “нашими воинами”, “нашими

защитниками”, несмотря на то, что многие представители УПЦ МП сегодня даже

поставляют на фронт бронежилеты, молятся за так называемую “нашу армию”

в виде ВСУ, несмотря на все это просто необходимо отметить, что как бы ни

прогибались эти люди под Киев, под русофобию, под Запад, победа Киевского

режима означала бы окончательное уничтожение канонической Украинской

православной церкви Московского патриархата. И только победа Русской армии

сбережет и церковь, и веру на землях Киевской Руси»,

— подытожил собеседник ФАН.