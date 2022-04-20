Алексей Селиванов: только победа Русской армии сбережет церковь и веру на Украине

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Украинскому руководству и спецслужбам не жалко
представителей канонической Украинской православной церкви. Убивая их, в своих
провокациях они преследуют сразу две цели
— обвиняют Россию и уничтожают нелояльных себе людей. Об этом ФАН заявил советник
министра обороны Украины до 2014 года, заместитель начальника главного
управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
Ранее Минобороны РФ сообщило о готовящейся Киевом
масштабной провокации с обстрелами храмов, которые неизбежно повлекут за собой
жертвы среди верующих в пасхальную ночь.
По словам эксперта, для тех, кто знаком с церковной
проблематикой на территории Украины, не секрет, что украинский национальный проект
направлен на уничтожение канонической православной церкви.
«Все
украинские власти в той или иной степени действуют таким образом, чтобы
разрушить или подчинить себе каноническую Украинскую православную церковь в
единстве с Московским патриархатом. Особенно это обострилось после начала
спецоперации ВС РФ.
Против
церкви действуют по всем направлениям. На данный момент захвачены и содержатся
в застенках СБУ несколько священников Украинской православной церкви
Московского патриархата (УПЦ МП)», — пояснил подполковник.
Селиванов напомнил, что целый ряд настоятелей и
священников был изгнан из своих храмов и монастырей под предлогом того, что они
— «московская церковь».
«Параллельно
развивается проект по украинизации нашей церкви изнутри. Около 400 лиц, имеющих
в УПЦ МП священный сан, подписали так называемое письмо к восточным патриархам
с просьбой предать суду и разжаловать святейшего патриарха Кирилла. Среди этих
подписантов самые оголтелые ненавистники всего русского в рясах.
Не
только они, но и некоторые священники и епископы сегодня работают на откол
Украинской православной церкви от Московского патриархата, в частности
львовский архиерей Филарет Кучеров, архиепископ Иона Черепанов, который очень
активно подключился к разгону дезинформации по Буче. Они все сегодня работают
над воспитанием у своей паствы антироссийских настроений», — подчеркнул он.
Как утверждает Селиванов, тем не менее специалисты
понимают, что каноническая Украинская Православная Церковь в единстве
с Московским патриархатом и множество ее священников являются с русскими одним
народом, одной церковью, одной
верой.
«Подписало
позорное письмо 400 священников, а всего их в УПЦ МП — 12 тысяч. Поэтому как на
фронте и в тылу, так и на церковном фронте будет нарастать градус провокаций, в
том числе кровавых, против канонической православной церкви. Информацию об этом
мы уже имеем», — отметил эксперт.
Селиванов заявил, что планируется, в частности, использовать
и Пасхальные праздники, чтобы нанести как можно более сильный удар канонической православной церкви и
дискредитировать саму связь ее с Московским патриархатом.
«Несмотря
на то, что в числе священников и иерархов УПЦ МП есть спикеры, поддерживающие
преступный киевский режим, тем не менее единственной надеждой на освобождение
тех православных, которые сидят в тюрьме, и тех, кого сегодня репрессирует украинская
власть, — это освобождение наших земель Русской армией.
Это
понимаем и мы по эту сторону фронта, и они по другую сторону фронта. Поэтому мы
молимся о вас, братья. Мы особенно ценим Вашу верность в этой ситуации, когда
прогнулись все и даже братья во Христе, но не прогнулись вы. Мы обязательно
победим.
Несмотря
на лицемерную позицию некоторых священников и владык, которые называют ВСУ,
включая нацистов из “Азова” (запрещен в РФ), “нашими воинами”, “нашими
защитниками”, несмотря на то, что многие представители УПЦ МП сегодня даже
поставляют на фронт бронежилеты, молятся за так называемую “нашу армию”
в виде ВСУ, несмотря на все это просто необходимо отметить, что как бы ни
прогибались эти люди под Киев, под русофобию, под Запад, победа Киевского
режима означала бы окончательное уничтожение канонической Украинской
православной церкви Московского патриархата. И только победа Русской армии
сбережет и церковь, и веру на землях Киевской Руси»,
— подытожил собеседник ФАН.
В заключение Алексей Селиванов назвал готовящуюся
пасхальную провокацию очень выгодной операцией со всех точек зрения для
украинской власти. По его словам, с одной стороны, погибнут те, кого Киеву
совсем не жалко, кого они считают врагами —
то есть верующие Московского патриархата, а с другой, они снова обвинят в
этом Россию — как в Буче, когда тела убитых СБУшниками
граждан выдали за жертвы ВС РФ.