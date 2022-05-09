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    Александра Трусова и Марк Кондратюк подтвердили отношения

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Александра Трусова и Марк Кондратюк подтвердили отношения

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    Звездные пары





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    Марк Кондратюк и Александра Трусова

    В российском фигурном катании образовалась новая пара — серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова и олимпийский чемпион в командном соревновании Марк Кондратюк признались, что состоят в отношениях.

    Слухи о романе спортсменов появились еще несколько дней назад — в сети распространились фотографии с их совместного отдыха в Дубае, на одной из них молодые люди держатся за руки. Марк и Александра решили больше не скрываться и одновременно опубликовали в инстаграме* романтические фото друг с другом, сопроводив их эмодзи в виде сердца.

    Александра Трусова и Марк Кондратюк

    Александра Трусова и Марк Кондратюк

    Новость вызвала резонанс в сети во многом потому, что спортсмены не так часто делятся подробностями своей личной жизни, как другие знаменитости.

    Александра Трусова

    Александра Трусова

    Александра Трусова и Марк Кондратюк

    *Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    PetelinaОльга Петелина


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    Соцсети


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