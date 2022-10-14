Александр Збруев объяснил, почему Крамарову приходилось надевать маску для съемок

Народный артист РСФСР Александр Збруев вспомнил о своем коллеге, актере Савелии Крамарове, вместе с которым работал над лентой «Большая перемена». Покойный артист был «глубже» тех персонажей, которых ему приходилось играть.
Збруев убежден – Крамаров «надевал маску» на съемках большинства фильмов. Актер хотел соответствовать нелепому образу, к которому привыкли российские зрители.
«Он хотел этому соответствовать, но, конечно, как человек, он был глубже того, что ему приходилось играть на экране. Это был намного более глубокий человек, который и картины собирал, и театром интересовался», — рассказал Збруев в комментарии ФАН.
Артист также подчеркнул, что долгое время его коллега оставался популярным и востребованным актером – он не был «заложником» одного образа. Савелия Крамарова любили и принимали как режиссеры, так и зрители.