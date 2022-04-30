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    Александр Вучич заявил о намерениях принимать решения исключительно в интересах Сербии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Александр Вучич заявил о намерениях принимать решения исключительно в интересах Сербии

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    globallookpress.com / Predrag Milosavljevic / XinHua

    Власти Сербии будут принимать решения исключительно в интересах государства. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время смотра вооружений «Щит 2022» на аэродроме в Батайнице.

    Сербский лидер, комментируя вопрос введения санкций, отметил, что его не волнуют западные и восточные посольства, а также американцы с европейцами. Все решения глава государства намерен принимать исключительно в интересах Белграда.

    «Наша политика должна быть политикой ответственности, политикой развития Сербии, которая в каждый момент будет думать об интересах Сербии», — сказал Вучич.

    Ранее сообщалось, что сербский лидер отказался присоединяться к антироссийским санкциям под давлением Запада, передает RT.

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