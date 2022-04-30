Александр Вучич заявил о намерениях принимать решения исключительно в интересах Сербии

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Власти Сербии будут принимать решения исключительно в интересах государства. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время смотра вооружений «Щит 2022» на аэродроме в Батайнице.
Сербский лидер, комментируя вопрос введения санкций, отметил, что его не волнуют западные и восточные посольства, а также американцы с европейцами. Все решения глава государства намерен принимать исключительно в интересах Белграда.
«Наша политика должна быть политикой ответственности, политикой развития Сербии, которая в каждый момент будет думать об интересах Сербии», — сказал Вучич.
Ранее сообщалось, что сербский лидер отказался присоединяться к антироссийским санкциям под давлением Запада, передает RT.
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