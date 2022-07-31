Александр Вучич экстренно прибыл в здание Генштаба Сербии

Президент Сербии Александр Вучич экстренно прибыл в здание Генерального штаба на фоне роста эскалации ситуации вокруг самопровозглашенного Косово. Информацию об этом сообщили местные СМИ.
В вечернем обращении к нации Вучич заявил, что молится за мир между сербами и албанцами. Несмотря на это, президент обратил внимание, что если гонения на его сограждан продолжатся, то победителем из противостояния выйдет Сербия.
Между тем контингент НАТО в Косово привели в боевую готовность. По неподтвержденным данным, в районе закрытого КПП «Брняк» гремят звуки стрельбы.