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Александр Вучич экстренно прибыл в здание Генштаба Сербии

Александр Вучич экстренно прибыл в здание Генштаба Сербии
IMAGO/Christian Spicker/Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич экстренно прибыл в здание Генерального штаба на фоне роста эскалации ситуации вокруг самопровозглашенного Косово. Информацию об этом сообщили местные СМИ.

В вечернем обращении к нации Вучич заявил, что молится за мир между сербами и албанцами. Несмотря на это, президент обратил внимание, что если гонения на его сограждан продолжатся, то победителем из противостояния выйдет Сербия.

Между тем контингент НАТО в Косово привели в боевую готовность. По неподтвержденным данным, в районе закрытого КПП «Брняк» гремят звуки стрельбы.

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RusNewsToday24
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