Александр Винник выступил в калифорнийском суде по делу об отмывании денег

Гражданин России Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед американским судом. Заседание проходило в штате Калифорния.
Подробности заседания не сообщаются. Минюст США сообщил, что Винника обвиняют в отмывании крупной суммы денег через криптовалюту.
«Гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США… чтобы понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше 4 миллиардов долларов криминальных доходов», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет Полайт-младший.
Если Винника признаю виновным. Ему грозит до 55 лет тюрьмы. Очевидно, что для 42-летнего россиянина этот приговор станет пожизненным.