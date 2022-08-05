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Александр Винник выступил в калифорнийском суде по делу об отмывании денег

Александр Винник выступил в калифорнийском суде по делу об отмывании денег
pxhere.com

Гражданин России Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед американским судом. Заседание проходило в штате Калифорния.

Подробности заседания не сообщаются. Минюст США сообщил, что Винника обвиняют в отмывании крупной суммы денег через криптовалюту.

«Гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США… чтобы понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше 4 миллиардов долларов криминальных доходов», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет Полайт-младший.

Если Винника признаю виновным. Ему грозит до 55 лет тюрьмы. Очевидно, что для 42-летнего россиянина этот приговор станет пожизненным.

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