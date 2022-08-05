Александр Винник выступил в калифорнийском суде по делу об отмывании денег

«Гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США… чтобы понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше 4 миллиардов долларов криминальных доходов», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет Полайт-младший.