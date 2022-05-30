Александр Васильев вернулся в эфир Первого канала

Историк моды и телеведущий Александр Васильев вновь появился на Первом канале.
Несмотря на свои громкие антироссийские высказывания, Васильев стал гостем программы на главном федеральном телеканале страны. Историк принял участие в шоу «Сегодня вечером» с артистом балета Николаем Цискаридзе. Там он рассказал о дружбе своей матери с актрисой Любовью Орловой, которая делилась с ней интересными рецептами.
«Был рецепт красного перца с тертым сыром. В ту пору это казалось нечто экзотичным. Она была одной из первых, кто готовил пиццу, речь о 60-х годах», — заявил Васильев в эфире передачи.
Ранее модельер отличился своими громкими высказываниями против специальной операции РФ на Украине. Он написал открытое письмо властям Литвы, в котором заявил, что никак не связан с российскими властями, чтобы сохранить свою коллекцию в зарубежном музее.