Александр Васильев вернулся в эфир Первого канала

Несмотря на свои громкие антироссийские высказывания, Васильев стал гостем программы на главном федеральном телеканале страны. Историк принял участие в шоу «Сегодня вечером» с артистом балета Николаем Цискаридзе. Там он рассказал о дружбе своей матери с актрисой Любовью Орловой, которая делилась с ней интересными рецептами.