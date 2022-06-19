Александр Цыпкин призвал не отменять русскую культуру в самой России

Александр Цыпкин

Александр Цыпкин в своем инстаграме* высказался об отмене русской культуры. По мнению писателя, ее отменяют не только на Западе, но и в самой России, чего быть не должно.

Чтобы победить культуру отмены русской культуры на Западе надо прежде всего перестать пробовать самим отменять русскую культуру в России, и задача государства в том числе останавливать охоту на ведьм среди соотечественников, у которых мнение отличается от позиции большинства. Не стоит брать на вооружение худшее из западных практик. Вот о чем, если коротко, я говорил на своем выступлении на ПМЭФ, на панели посвященной культуре отмены. Спасибо организаторам за приглашение и за возможность открытой дискуссии. Она была очень интересная и никого не отменяли (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Среди спикеров, выступавших на сессии “Культура отмены” в рамках Международного экономического форуме в Санкт-Петербурге, была также директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она заявила, что без “культуры отмены” Россия продолжала бы пребывать в иллюзиях, но Запад показал свою истинную сущность. Об этом пишет Lenta.ru.

Именно в такие судьбоносные периоды как сегодня, государство должно создавать положительные импульсы и транслировать уверенность.

Ранее в марте Цыпкин предложил всем пройти тест на совесть в связи с массовым отъездом россиян за границу.

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