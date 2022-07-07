Александр Цыпкин об отставке Бориса Джонсона: “Кейс отвратительный с точки зрения развития цивилизации”

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Александр Цыпкин

Писатель Александр Цыпкин опубликовал в инстаграме* пост, посвященный уходу Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

Мир сошел с ума, и из-за ГейГейта или ПинчерГейта (нетривиальнейшего поступка: напился — руки распустил) изменится политический ландшафт в Великобритании и начнется падение домино. Многие в России бросают вверх чепчики и радуются уходу Джонсона (мне тоже он не нравился, хотя непонятно, откуда инфа, что следующий будет к нам более дружественно настроен), но на самом деле кейс отвратительный с точки зрения глобального развития цивилизации. Какая-то власть толпы. С такими требованиями к этике политиков и таким всевластием хейта скоро на вершины будут добираться только безгрешные, а значит, абсолютно бесцветные люди, а это деградация.

Реально ведь: из-за одного пьяного и, в общем, безобидного дебошира рухнуло правительство в момент мирового кризиса. Сейчас они выберут нового, потом опять кто-то накуролесит, и его опять снесут, потому что народ, видите ли, в шоке от плохого воспитания.

Не могу не обратить внимания на постыдный непрофессионализм в пикапе, из-за которого все началось. На полном серьезе не последний британский политик сначала сказал не последнему спортсмену, что в пабе еда так себе, и предложил поехать в другой ресторан, затем по ходу пьесы изменил маршрут и привез того домой. А потом и вовсе предложил продвижение в карьере, параллельно нацепив халат якобы для удобства нахождения дома.

У меня два вопроса. 1. Пинчер хотя бы уточнил: а гей ли его собутыльник? Просто на всякий случай. 2. А если хватило ума уточнить, и тот кивнул, то неужели нельзя в таком возрасте и статусе тупо спросить: “Поехали ко мне?”. Без этого нарратива про отвратительную еду в пабе и прочую дичь с переодеванием,

— написал создатель литературно-театрального проекта “БеспринцЫпные чтения”.

Серьезный кризис в британском правительстве начался еще несколько месяцев назад. За последние дни свои посты покинули более 50 министров и соратников Бориса Джонсона, в том числе его советник Лорд Гейт. Широкий резонанс получил скандал с Крисом Пинчером — членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к мужчинам. 7 июля Джонсон объявил, что уходит с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра.

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