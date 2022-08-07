Александр Сокуров заявил на кинофестивале в Локарно, что в России его картину “Сказка” может ждать “непростая судьба”

Александр Сокуров

Александр Сокуров представил свой новый фильм “Сказка” на кинофестивале в Локарно (Швейцария). Во время пресс-конференции режиссер сказал, что в России его картину может ждать не самый теплый прием.

В жизни режиссера бывают такие обстоятельства, такие моменты, когда какой‑то конкретный фильм нужно обязательно показывать. Я не уверен, что у этого фильма будет простая судьба, что у этого фильма будет простая судьба у меня на родине, но я не могу не выразить особую благодарность Локарно за первые показы,

— цитирует режиссера ТАСС.

Сокуров отметил, что Локарно занимает важное место в его жизни.

Здесь я начинал, представлял свою первую картину “Одинокий голос человека” и здесь, возможно, представляю свой последний фильм. Почему последний? Жизнь не бесконечна, и силы не бесконечны. Наша страна переживает сложнейший период. Не исключено, что такие режиссеры, как я, не смогут дальше работать. Если ты не нужен на родине, ты должен молчать. У меня нет второго и третьего гражданства, и я буду жить в России — пока вообще буду жить. Там мой язык, там мои ученики, и там я ощущаю свою историческую ответственность, раз судьбой мне было назначено родиться в такой стране. Но буду надеяться, что еще удастся что-то сделать, во всяком случае, у меня есть много творческих предложений к самому себе,

— передает слова режиссера “Коммерсантъ”.

“Сказка” участвует в главной конкурсной программе фестиваля в Локарно, который проходит с 3 по 13 августа. Картина посвящена тематике Второй мировой войны, при этом ее сюжет, по словам режиссера, “фантастический”.

События, которых мы так или иначе касаемся в нашем фильме, — это наши домашние события. <…> Это наша домашняя трагедия — вот эти войны, Первая и Вторая (мировые войны — Прим. ред.), революции, все, что тут творилось, <…> это все наша европейская, или Старого Света, болезнь. Нам бы с этим разобраться.

Вместе с тем Сокуров назвал “Сказку” оптимистичным произведением.

Сказка — это всегда то пространство, где просыпается надежда, и сказка, как правило, хорошо заканчивается, даже если она страшная. Она хорошо заканчивается хотя бы потому, что, проснувшись или закрыв книгу со сказкой, мы оказываемся в прекрасной реальной жизни и понимаем, что мы еще живы, и что у нас еще есть силы преодолевать трудности жизни.

Ранее в июне Александра Сокурова не выпустили из России в Финляндию, откуда он собирался улететь на культурологическую конференцию в Милан. Ему заявили, что выехать он не может якобы на основании распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина.

Несколько месяцев назад режиссер поспорил с президентом России Владимиром Путиным о территориальной целостности России, предложив “отпустить” регионы страны, которые хотят отделиться.