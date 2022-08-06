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Александр Сокуров объявил о завершении режиссерской карьеры

Александр Сокуров объявил о завершении режиссерской карьеры
globallookpress.com/Anatoly Lomohov/Russian Look

Народный артист РФ Александр Сокуров объявил о завершении своей режиссерской карьеры.

Сокуров прибыл на кинофестиваль в швейцарский город Локарно, чтобы представить свой фильм «Сказка», посвященный Второй мировой войне. Там же режиссер сообщил, что завершает карьеру.

«Я начал свою международную жизнь в кино в Локарно, завершаю там же», — сказал он.

Сокуров отметил, что ему не важно выиграть какие-либо премии. Показ «Сказки» на кинофестивале в Локарно стал для него окончанием «кинематографической жизни», передает kp.ru.

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