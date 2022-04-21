Александр Семчев намекнул, что у покинувшей Россию Ренаты Литвиновой нет совести

«Коль служишь ты в этом театре, можно сколько угодно гнуть пальцы, но на мой взгляд, наверное, надо как-то пытаться соответствовать каким-то вещам. Вплоть до понятия совести, наверное, какой-то», — заявил Семчев на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».