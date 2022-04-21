Александр Семчев намекнул, что у покинувшей Россию Ренаты Литвиновой нет совести

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Александр Семчев высказался о Ренате Литвиновой, которая эмигрировала во Францию после начала спецоперации. Актер объяснил, почему коллега совершила такой поступок.
Семчев считает, что незаменимых людей нет, поэтому Московский художественный театр имени А. П. Чехова найдет кого поставить на ее место. Поступок Литвиновой актер аргументировал отсутствием совести.
«Коль служишь ты в этом театре, можно сколько угодно гнуть пальцы, но на мой взгляд, наверное, надо как-то пытаться соответствовать каким-то вещам. Вплоть до понятия совести, наверное, какой-то», — заявил Семчев на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».
Литвинова объяснила свой отъезд необходимостью пройти лечение во Франции. В скором времени стало известно, что актриса нашла работу у директора бренда Balenciaga Демны Гвасалии. В скором времени Литвинова должна вернуться в Россию — у нее запланирован творческий вечер в Москве.