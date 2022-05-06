Александр Розенбаум отреагировал на отъезд звезд из России

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Народный артист России Александр Розенбаум высказался о покинувших страну знаменитостях.
В интервью YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Розенбаум отметил, что не собирается никого осуждать за их действия. По словам певца, уезжать или нет — личное дело каждого.
«Но есть позиция, которая мне близка, а есть которая мне не очень близка», — добавил артист.
За последние несколько недель Россию покинуло большое количество звезд отечественного шоу-бизнеса. Кто-то уехал отдыхать из-за отсутствия работы, а кто-то публично выразил несогласие с действиями страны и не собирается возвращаться. Последних уже не раз критиковали как поклонники, так и коллеги.
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