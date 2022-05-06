Александр Розенбаум отреагировал на отъезд звезд из России

За последние несколько недель Россию покинуло большое количество звезд отечественного шоу-бизнеса. Кто-то уехал отдыхать из-за отсутствия работы, а кто-то публично выразил несогласие с действиями страны и не собирается возвращаться. Последних уже не раз критиковали как поклонники, так и коллеги.