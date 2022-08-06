Александр Роднянский перестал быть владельцем киностудии, выпустившей фильмы “Левиафан” и “Дылда”

Александр Роднянский

Александр Роднянский вышел из состава учредителей российской кинокомпании “Нон-стоп продакшн”, которая выпустила фильмы “Левиафан”, “Чернобыль”, “Дылда” и другие, сообщает РБК.

Продюсер передал 99,8% компании генеральному директору студии Александру Чуканову, назначенному на пост за неделю до заключения сделки. Оставшиеся 0,2% по-прежнему принадлежат кипрской организации Snapfly Ltd и люксембургской Excalibur Development S.A.

Роднянский отметил, что специальная военная операция на Украине, против которой он неоднократно высказывался, не стала главной причиной этого решения, но “ускорила” его, сделав невозможной для продюсера дальнейшую работу в России.

Мой профессиональный фокус полностью сместился в сторону производства международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции. Я двигался в эту сторону очень давно.

Ранее, в мае, стало известно, что Роднянский планирует снять сериал о президенте России Владимире Путине, взяв за основу для сценария книгу бывшего главного редактора телеканала “Дождь”* Михаила Зыгаря “Вся кремлевская рать”.

Позже, в июле, у Роднянского произошел конфликт с блогером BadComedian, которого продюсер назвал “трусливой мразью” из-за ролика о пропаганде в российском и украинском кино.

* “Дождь” признан в РФ СМИ-иноагентом